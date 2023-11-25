«Викинги» уничтожили блиндаж ВСУ в Артемовске Появилось видео уничтожения отрядом «Викинг» блиндажа ВСУ в Артемовске

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие отряда специального назначения «Викинг» уничтожили в ДНР при помощи дрона-камикадзе блиндаж Вооруженных сил Украины. Объект противника был ликвидирован на окраине Артемовска. Кадры поражения целей оказались в распоряжении РИА Новости.

В ночь на 24 ноября 13 дронов-камикадзе ВСУ попытались атаковать Крымский полуостров. В Минобороны РФ отметили, что 12 аппаратов были сбиты средствами ПВО на севере Крыма, еще один поразили в глубине региона из стрелкового оружия. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что Вооруженные силы России пробили Авдеевскую промку. По его словам, на этом участке сосредоточена самая крепкая оборона ВСУ на всей линии фронта. Он назвал действия ВС России настоящим подвигом. По мнению Сладкова, взятие ВС РФ города Авдеевка отодвинет боевые действия от Донецка, Горловки и Ясиноватой. По его словам, именно из Авдеевки украинские военные обстреливают города Донецкой Народной Республики.

Военкор Евгений Поддубный ранее высказал мнение, что Киев может создать в Авдеевке «кровавую модель Бахмута» и бросить в эту «мясорубку» своих военнослужащих. По его словам, украинские военные в Авдеевке оказались в западне, но командование не выпускает их из города. Такой сценарий обернется для Украины массовой трагедией, убежден он.