Над Крымом сбили 13 украинских дронов-камикадзе

Фото: МО РФ

Этой ночью 13 дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать Крымский полуостров, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Там отметили, что 12 аппаратов были сбиты средствами ПВО на севере Крыма, еще один поразили в глубине региона из стрелкового оружия. В результате атаки никто не пострадал.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации, — отметили в ведомстве.

Кроме того, дежурные средства ПВО сбили три дрона-камикадзе над территорией Волгоградской области. Незадолго до этого начальник Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов заявил, что Украина готовится к нанесению масштабных ударов по регионам России зимой с помощью беспилотников. По словам военнослужащего, атакам будут подвергаться приграничные регионы России и Крым.

Ранее в Донецке украинский беспилотник сбросил боеприпас прямо на пожарный расчет. В это время сотрудники МЧС тушили бензовоз, четверо спасателей получили ранения. Минобороны и МЧС России эту информацию не комментировали.