Сладков: бойцы ВС России пробили участок самой крепкой линии обороны ВСУ Сладков: ВС России пробили участок самой крепкой линии обороны ВСУ в Авдеевке

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Александр Сладков сообщает, что Вооруженные силы России пробили Авдеевскую промку. По его словам, на этом участке сосредоточена самая крепкая оборона ВСУ на всей линии фронта. Он назвал действия ВС России настоящим подвигом.

Ребят, то, что наши парни пробили Авдеевскую промку, — это подвиг. Я думаю, уверен, что это был участок самой крепкой обороны ВСУ на всей линии фронта. <...> Противник должен понять все несчастье своего положения, — написал он.

Сладков ранее писал, что взятие Вооруженными силами России города Авдеевка отодвинет боевые действия от Донецка, Горловки и Ясиноватой. По его словам, именно из Авдеевки украинские военные обстреливают города Донецкой Народной Республики.

Военкор Евгений Поддубный ранее высказал мнение, что Киев может создать в Авдеевке «кровавую модель Бахмута» и бросить в эту «мясорубку» своих военнослужащих. По его словам, украинские военные в Авдеевке оказались в западне, но командование не выпускает их из города. Такой сценарий обернется для Украины массовой трагедией, убежден он.