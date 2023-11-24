«Кровавая модель Бахмута»: военкор высказался о тактике Киева в Авдеевке Военкор Поддубный сравнил ситуацию в Авдеевке с «мясорубкой» в Бахмуте

Фото: МО Украины

Киев может создать в Авдеевке «кровавую модель Бахмута» и бросить в эту «мясорубку» своих военнослужащих, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Он отметил, что такой сценарий развития событий обернется для Украины массовой трагедией.

Киев запросто может создать в Авдеевке кровавую модель Бахмута, мясорубку для ВСУ. На начальном этапе. А потом, когда окружение завершится, это будет массовая украинская трагедия. Зачем Киев к этому ведет? Лично я понять не могу, — написал военкор.

Поддубный заявил, что украинские военные в Авдеевке оказались в западне, но командование не выпускает их из города. По его словам, проход для ВСУ становится уже с каждым днем, в то время как ВС РФ бьют по противнику «чем-то очень крупным».

Комментируя ситуацию в Бахмуте, военкор рассказал об успехах ВС РФ. По его словам, российские бойцы заняли высоты над Клещеевкой, но украинские войска решили их отбить.

Наша арта размотала противника в лоскуты. В оптику видно множество тел солдат ВСУ. Мы ломаем ситуацию под Бахмутом. Тяжело там было, и сейчас непросто. Но ломаем! — заверил он.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что Вооруженные силы России проводят массированную артиллерийскую подготовку в районе города Авдеевки. По его словам, на данном участке фронта также активно работает авиация, она наносит удары по украинским позициям в населенном пункте. В Министерстве обороны России данную информацию не комментировали.