В Сети появились кадры ударов по позициям ВСУ в Авдеевке «Военный обозреватель»: ВС России поразили расположения ВСУ в Авдеевке

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военный обозреватель» опубликовал кадры мощных ударов по позициям ВСУ в Авдеевке. Авторы канала провели параллели между боями на этом участке фронта с противостоянием в Артемовске на севере ДНР.

На записи из зоны боевых действий можно увидеть серию взрывов вблизи многоэтажных домов, где окопались украинские войска. Когда были сняты кадры, не уточняется.

Военкор Александр Сладков до этого отмечал, что ВС России смогли взять под контроль половину промышленной зоны Авдеевки. По его словам, подразделения ВСУ медленно покидают свои позиции около города.

16 ноября член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев сообщил, что российская армия прорвала оборону ВСУ и вошла в Авдеевку. По его мнению, этот город, расположенный к северу от Донецка, имеет значение с тактической точки зрения.

До этого сообщалось, что подразделения российских войск прорвали оборону ВСУ в северной части Авдеевки. Прорыв произошел вдоль железнодорожного полотна. ВС РФ пересекли городскую черту в районе авдеевского песчаного карьера и вышли к садовому товариществу «Ивушка». Минобороны России эту информацию не комментировало.