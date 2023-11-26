Уничтожение «Ланцетом» украинской «Рапиры» сняли на видео Военэксперт Рожин опубликовал видео уничтожения «Ланцетом» пушки ВСУ «Рапира»

Фото: МО РФ

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал в Telegram-канале кадры уничтожения «Ланцетом» пушки «Рапира» Вооруженных сил Украины. По его словам, украинские военнослужащие пытались замаскировать орудие, однако им это не удалось.

Украинские боевики вели огонь из противотанковой пушки МТ-12. После стрельбы они попытались замаскировать ее, однако им это не помогло. Орудие было выведено из строя, — подписал кадры Рожин.

Накануне появилось видео уничтожения «Ланцетами» самоходной артиллерийской установки (САУ) М109, миномета Alakran и гаубицы ВСУ. Кадры боевых действий были сняты в Запорожской и Херсонской областях.

Ранее немецкий журналист Кристоф Ваннер высказал мнение, что модифицированная версия беспилотных летательных аппаратов «Ланцет», разработанных в России, представляет угрозу для украинских сил. Теперь БПЛА умеют определять, распознавать и захватывать цели. Также Ваннер предположил, что новая модификация дрона может быть наделена искусственным интеллектом. Разработка инновационного боеприпаса принадлежит компании Zala Aero. Беспилотники могут ударять по объектам на расстоянии в несколько десятков километров. Эти дроны, оснащенные боевыми частями весом три или пять килограммов, могут быть адаптированы для различных целей.