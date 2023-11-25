Появилось видео уничтожения «Ланцетами» военной техники ВСУ «РВ» показала видео уничтожения «Ланцетами» американской САУ М109 в Запорожье

Фото: 39955793@N07/Digital/Global Look Press

Самоходная артиллерийская установка М109

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения «Ланцетами» самоходной артиллерийской установки (САУ) М109, миномета Alakran и гаубицы Вооруженных сил Украины. Боевые действия прошли в Запорожской и Херсонской областях.

«Ланцеты» продолжают уничтожать артиллерию и пехоту врага по всему фронту, — пишут военкоры.

В пяти видеороликах показано, как барражирующий боеприпас поражает орудие, замаскированное в лесополосе в районе Новоивановки, как «Ланцет-3» наносит удар по месту подготовки к форсированию Днепра. На кадрах также видно, как на Сватовском направлении беспилотник точно попадает в американскую 155-мм САУ М109.

На Херсонском направлении барражирующий боеприпас точно прилетел в гаубицу противника. Кроме того, «Ланцет» уничтожил испанский самоходный миномет Alakran.

Ранее сообщалось, что ударные дроны «Ланцет» с новой боевой частью поступили в войска в начале ноября и уже успешно применяются в зоне специальной военной операции. Теперь они способны поражать бронетехнику, прикрытую различными решетчатыми экранами и так называемыми мангалами.

До этого доцент кафедры системной инженерии Военной академии США «Вест-Пойнт» Викрам Миттал в статье для журнала Forbes заявил, что российские военные добились успеха с барражирующим боеприпасом «Ланцет». По его словам, эти дроны трудно обнаружить, они используют непредсказуемую траекторию полета и затрудняют противодействие со стороны ВСУ.