В США узнали, как Россия подавляет высокоточные снаряды Запада Forbes: Россия подавляет американские снаряды M982 Excalibur системой «Поле-21»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Поле-21» подавляют американские высокоточные снаряды М982 Excalibur и не позволяют им поражать намеченные цели, заявил в статье для журнала Forbes доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США «Вест-Пойнт» Викрам Миттал. Он также отметил, что российская армия превосходит украинскую технологически, это ведет к уничтожению большого количества дронов ВСУ и беспрепятственному использованию беспилотников РФ.

Российская система радиоэлектронной борьбы «Поле-21» глушит GPS-сигналы, необходимые для запускаемых украинцами снарядов Excalibur. В результате снаряды отклоняются от намеченного курса и не поражают цель, — говорится в материале.

Миттал добавил, что российские военные добились успеха с барражирующим боеприпасом «Ланцет». По словам эксперта, эти дроны трудно обнаружить, они используют непредсказуемую траекторию полета и затрудняют противодействие со стороны Украины.

Ранее британское издание Daily Express написало, что средства радиоэлектронной борьбы ВС РФ успешно подавляют любое вооружение НАТО, переданное на Украину. Речь в том числе идет об американских реактивных системах залпового огня HIMARS. Авторы материала отметили эффективность российской автоматизированной станции помех «Житель» и комплекса радиоэлектронной борьбы «Поле-21».

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказывал, что новый барражирующий боеприпас «Скальпель», который Вооруженные силы РФ начали использовать в зоне спецоперации на Украине, хорошо управляется, российским операторам дронов будет легко его использовать и вести прицеливание. По его словам, сейчас эти дроны проходят проверку боем и демонстрируют хорошие характеристики.