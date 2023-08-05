В Британии констатировали бессилие западной техники перед российской РЭБ Daily Express: российская РЭБ эффективно подавляет современное оружие НАТО

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Военнослужащий на станции постановки помех подразделения радиоэлектронной борьбы

Российские средства радиоэлектронной борьбы успешно подавляют любое вооружение НАТО, переданное на Украину, пишет британское издание Daily Express. Речь, в том числе, идет и о американских системах залпового огня HIMARS.

Российские комплексы РЭБ эффективно подавляют современное оружие НАТО, включая HIMARS, — говорится в статье.

Авторы материала также отметили эффективность российских комплексов «Поле-21» и «Житель». По их словам, техника РФ подавляет сигналы GPS и других спутниковых каналах в зоне спецоперации. Значительным преимуществом является и их способность вызывать сбои в работе украинских дронов-камикадзе.

По словам военного обозревателя Алексея Суконкина, у России есть система, которая никогда не допустит, чтобы войска «ослепли и оглохли» в бою. Речь идет о «Кассиопее-Д». Как отметил эксперт, связь на поле боя играет важнейшую роль, без нее выполнить задачу не смогут даже самые мотивированные подразделения. «Кассиопея» же предотвратит любые попытки подавить сигналы.

По словам Суконкина, система решает задачи, связанные с расчетом протяженности маршрута колонны техники. Она способна учитывать количество и скорость машин, а также то, какое огневое поражение потребуется, чтобы нанести поражение батальону противника.