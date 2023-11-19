Названо главное преимущество новой ударной платформы «Скальпель» Военэксперт Дандыкин: ударной платформой «Скальпель» легко управлять

Фото: Пресс-служба КБ «Восток»

Барражирующий боеприпас «Скальпель»

Новый барражирующий боеприпас «Скальпель», который Вооруженные силы РФ начали использовать в зоне спецоперации на Украине, хорошо управляется, российским операторам дронов будет легко его использовать и вести прицеливание, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, сейчас эти дроны проходят проверку боем и демонстрируют хорошие характеристики. Отличительной способностью «Скальпелей» от ударных дронов «Ланцет» является его более низкая стоимость, отметил он. Эксперт убежден, что в дальнейшем его станут чаще использовать, что станет очередным неприятным сюрпризом для противника.

Сейчас «Скальпель» еще проходит проверку боем и показывает хорошие характеристики. Аппарат хорошо управляется, военнослужащим будет легко его использовать, прицеливаться, — сказал Дандыкин.

Российские военные начали использовать в ходе спецоперации новый барражирующий боеприпас под названием «Скальпель». По словам представителя конструкторского бюро «Восток», уже начато мелкосерийное производство боеприпаса.

Дандыкин ранее заявлял, что «Скальпель» гораздо дешевле в производстве, чем «Ланцет», и способен решать те же задачи. По его словам, преимуществом «Скальпеля» также является возможность оставаться невидимым для радиолокационных станций и РЭБ противника.