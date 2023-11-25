В Германии испугались улучшенного российского беспилотника «Ланцет» Welt: модифицированный БПЛА «Ланцет» автоматически распознает и захватывает цели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комплекс с управляемыми барражирующими боеприпасами малого и среднего класса «Ланцет»

Модифицированная версия беспилотных летательных аппаратов «Ланцет», разработанных в России, представляет угрозу для украинских сил, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. Теперь БПЛА умеют определять, распознавать и захватывать цели. Также Ваннер предположил, что новая модификация дрона может быть наделена искусственным интеллектом.

Эти «Ланцеты» модели 53, или, как их еще называют, «Изделие 53», <...> умеют самостоятельно определять цели, распознавать их и принимать решения об их захвате. <...> Они могут эффективно нападать на артиллерийские позиции врага и на скопления украинских солдат, — отметил Ваннер.

Разработка инновационного боеприпаса принадлежит компании Zala Aero. Беспилотники могут ударять по объектам на расстоянии в несколько десятков километров. Эти дроны, оснащенные боевыми частями весом в три или пять килограммов, могут быть адаптированы для различных целей. Одна из модификаций оружия — «Изделие-52» — оборудована парой X-образных крыльев и может совершать почти вертикальное пикирование. В отличие от неё «Изделие-51» представляет собой дрон с одним крупным X-образным крылом.

О том, что Вооруженные силы России получили ударные беспилотники «Ланцет» с новой боевой частью, стало известно 20 ноября. Оружие успешно используется военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции.