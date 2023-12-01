Минобороны: проведение мобилизации в связи с указом Путина не предусмотрено

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Проводить мобилизацию в связи с указом президента России Владимира Путина об увеличении численности Вооруженных сил не планируется, сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве уточнили, что поручение будет реализовано посредством привлечения граждан на контрактную службу.

Увеличение численности военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации реализуется поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту. В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведения мобилизации не предусмотрено, — говорится в сообщении.

Президент подписал соответствующий указ в связи с ростом угроз для страны, добавили в ведомстве. По данным МО, НАТО продолжает наращивать силы вблизи границ РФ, а поручение является адекватной реакцией на агрессивные шаги Альянса.

Согласно указу президента, штатная численность ВС РФ устанавливается на уровне 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих. В предыдущем указе, который новым документом признан утратившим силу, этот показатель составлял 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих.