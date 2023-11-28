«Это ближайшая задача»: в Госдуме высказались про освобождение Херсона Депутат ГД Соболев назвал освобождение Херсона ближайшей задачей СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Цели специальной военной операции России не изменились, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, нужно полностью освободить все регионы, вошедшие в состав Российской Федерации, что и является основной и ближайшей задачей СВО.

Цели не изменились, мы все еще добиваемся того, ради чего и была начата специальная военная операция. Сейчас говорить о том, как быстро мы вернем Херсон, опрометчиво. Многое будет зависеть от командующих, от их плана, укомплектованности, обеспеченности, — объясняет он.

Соболев отмечает, что для освобождения Херсонской области нужно тщательно спланировать операцию. Также стоит определить конкретные задачи и возложить ответственность на командиров и командующих за их выполнение. Кроме того, необходима воинская дисциплина личного состава.

А вот подробности операции раскрывать не стоит, это один из главных принципов воинского искусства. Начинать боевые действия нужно внезапно, — подытожил он.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что битва за Донбасс разгорается с новой силой, в центре событий — Авдеевка. Он подчеркивает, что для Вооруженных сил России контроль над этим городом является одной из важнейших задач, поскольку украинские военные наносят удары по городам Донбасса из прилегающих к Авдеевке населенных пунктов.