Названы риски для российского общества в случае новой волны мобилизации Военэксперт Литовкин: при мобилизации существует риск ослабления промышленности

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Смысла в новой мобилизации в России на данный момент нет, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, если соответствующий процесс начнется, то существует риск ослабления промышленности и торговли.

Смысла в новой мобилизации нет, мы побеждаем, имеющихся резервов хватает. Мобилизация не нужна. Это же не просто одеть людей в форму и отправить на ЛБС (линия боевого соприкосновения. — NEWS.ru). Есть риск ослабить промышленность, торговлю, с такими вещами нужно обращаться очень осторожно, так как люди уходят с работы, увольняются и так далее, — объяснил Литовкин.

По поводу сроков завершения спецоперации говорить сложно, добавил эксперт. По его словам, лишь президент ставит задачи и определяет, выполнены они или нет.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что на ход спецоперации влияет множество факторов. По его словам, одним из них является осознание президентом Украины Владимиром Зеленским бесполезности сопротивления. Когда к нему придет это понимание, спецоперация завершится. Также ход СВО зависит от того, как Украине будет оказываться финансовая помощь, добавил он.