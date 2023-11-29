Украина мобилизует склеротиков: с кем Зеленский собрался победить Россию Экс-депутат Верховной рады Олейник: ВСУ не хватает солдат для пополнения армии

Фото: МО Украины

Украинская армия испытывает острую нехватку личного состава. В офисе президента Украины Владимира Зеленского признали, что в некоторых штурмовых частях средний возраст военнослужащих поднялся до 54 лет. Депутат от правящей партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая случайно рассказала, что было принято решение ежемесячно призывать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) 20 тысяч солдат. Справятся ли украинские военкоматы с такой задачей, с какими диагнозами можно теперь служить и начнется ли всеобщая мобилизация — в материале NEWS.ru.

С какими заболеваниями уже берут в ВСУ

В конце лета 2023 года Министерство обороны Украины расширило перечень годных к военной службе по мобилизации и сократило список медицинских противопоказаний. В октябре Минобразования направило во все вузы разъяснение, согласно которому студенты могут быть мобилизованы во время академического отпуска. Кроме того, в стране приняли закон, обязывающий встать на учет всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора.

24 ноября Зеленский анонсировал новый комплексный план проведения мобилизационных мероприятий.

Как сообщили в среду, 29 ноября, военкоры «Русской весны», в украинскую армию уже берут граждан с шизофренией, деменцией и ВИЧ. Также в ВСУ вступят солдаты с вирусными гепатитами и излеченным туберкулезом.

Людей, у которых диагностирована деменция, не будут брать в штурмовые части. Мужчины с ВИЧ-инфекцией не смогут занять штабные должности. Это значит, что украинцев с таким заболеванием отправят на передовую и даже в десантные войска.

Фото: president.gov.ua

Чем грозят ВСУ солдаты с психическими заболеваниями

Капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин прокомментировал NEWS.ru сообщения Telegram-каналов о том, что в ВСУ начали набирать людей с деменцией или шизофренией.

«Сложно представить, что люди с психическими заболеваниями смогут воевать, участвовать в операциях. В какой-то момент они могут просто начать стрелять по своим, ведь предсказать, что творится в их головах, невозможно. Даже по закону люди с подобными диагнозами не несут ответственности за свои поступки», — напомнил военный аналитик.

По мнению эксперта, такие меры были приняты, так как многие жители Киева, например, «откупаются» от службы. «Людей не хватает, поэтому на Украине, в частности, призывают женщин, которые уже замечены на позициях. Это целенаправленная позиция, поддерживаемая Западом, по уничтожению народа», — добавил Дандыкин.

Украинские власти пока не подтвердили сообщения о призыве шизофреников или больных деменцией в штурмовые части. Зато достоверно известно, что на фронт будут призваны студенты. Согласно новому законопроекту, отсрочки для некоторых категорий учащихся вузов отменяются. В частности, для тех, кто получает второе высшее образование. По предварительным оценкам, 180 тысяч студентов могут забрать в армию.

Почему власти Украины требуют мобилизовать молодежь

Бывший член Верховной рады, советник главы офиса президента Сергей Лещенко потребовал мобилизовать молодежь из крупных городов, в частности Харькова и Одессы, где, по его словам, наблюдаются «полные спортклубы 20—25-летних».

«Огромнейший дефицит военных — нужно проводить ротацию и подтягивать резервы. В некоторых бригадах средний возраст — 54 года, это страшные цифры. Штурмовик в 54 года не может идти на штурм», — заявил Лещенко в эфире украинского агентства ТСН («1+1»).

Советник предложил также заменять бригады ВСУ, дислоцированные в восточных землях, теми подразделениями, которые располагались до сих пор на западе страны. «В некоторых ротах осталось по три человека», — отметил Лещенко.

Сейчас на Украине призыву по мобилизации подлежат мужчины с 27 до 60 лет, но ограничение на выезд из страны действует для военнообязанных граждан с 18 лет, напомнил ТАСС. Верховная рада в мае приняла законопроект о снижении нижней планки призыва до 25 лет, однако Зеленский до сих пор его не подписал.

В понедельник зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от правящей партии «Слуги народа» Марьяна Безуглая объявила, что украинские военкоматы планируют призывать в войска по 20 тысяч граждан в месяц. Скорее всего, она случайно рассказала об этом, поскольку подобные данные обычно относятся к военной тайне. Военкор Александр Коц предположил, что именно такое количество бойцов ежемесячно теряет украинская армия.

Фото: president.gov.ua

Начнется ли всеобщая мобилизация на Украине

Ситуация у Украины тяжелейшая, ВСУ до сих пор не демобилизовали инвалидов, в том числе тех, кто лишился конечностей, напомнил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Зампред профильного комитета Верховной Рады Марьяна Безуглая на днях заявила, что каждый месяц ВСУ необходимо пополнение — 20 тысяч человек. Мне кажется, реальное число втрое выше — 50–60 тысяч ежемесячно. У Киева просто не хватает солдат для пополнения армии. В случае объявления всеобщей мобилизации, скорее всего, вспыхнет бунт бессмысленный и беспощадный. Ведь у жителей Украины нет мотивации воевать. Тем более что армия испытывает проблемы с поставками западного оружия», — заявил Олейник.

Экс-депутат уверен: Зеленский тянет время, отказывается подписать законопроект о понижении возраста призыва в армию Украины, поскольку его реализация явно столкнется с многочисленными сложностями.

«Идея о том, чтобы снизить возраст призыва до 17 лет, была вброшена в мае через депутатов Верховной рады, чтобы изучить общественное мнение по этому поводу. Ввести его в силу будет непросто — нужно еще и внести изменения в Конституцию, а во время военного положения основной закон страны вообще-то менять нельзя. Так что это тупиковая ситуация для Зеленского. Кроме того, сами молодые люди и их родители точно будут против», — предположил Олейник.

Экс-депутат заметил, что Киеву придется расширять мобилизационную базу и брать пример с Израиля, где дети чиновников служат в армии в отличие от Украины.

«Иностранные военные эксперты тоже предлагают снизить призывной возраст на Украине. Ведь, по данным официальных источников, средний возраст тех, кто состоит в штурмовых бригадах ВСУ, — 54 года. Вот почему Киев на этой неделе, я уверен, примет решение о расширении мобилизационной базы. По большому счету, выход для Зеленского один. Нужно отправить на войну чиновников и их детей, которых сейчас там совсем нет. Пускай учатся у Израиля, где практически все дети членов правительства участвуют в боях против ХАМАС», — сказал он.

Фото: МО Украины

Как призывники бегут из украинских военкоматов

В городе Мукачево на Западной Украине молодой мужчина сбежал из территориального центра комплектования (военкомата) через пролом в решетке окна второго этажа, сообщило во вторник агентство УНИАН. На видео можно рассмотреть, как парень с трудом пролезает между железных прутьев, после чего спускается со второго этажа, цепляясь руками за защитную конструкцию, и спрыгивает на тротуар.

После этого украинец перебежал через оживленную проезжую часть. Через несколько секунд на записи появился мужчина в военной форме, преследующий беглеца. После этого ролик обрывается, пишет РИА Новости. Официальных комментариев от украинских властей по этому поводу пока не последовало.

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