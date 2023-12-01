Медведев рассказал, сколько россиян пошли на военную службу в 2023 году Медведев: за 2023 год на военную службу поступили 452 тысячи россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В период с 1 января по 1 декабря 2023 года на военную службу в ВС России принято более 452 тысяч человек, сообщил на совещании по доукомплектованию вооруженных сил контрактниками замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, наиболее активно на контрактную службу записывались жители Севастополя, Москвы и Чечни. Видео совещания опубликовано на странице Медведева во «ВКонтакте».

По данным Министерства обороны, в целом по стране с 1 января текущего года по 1 декабря в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 452 тысяч человек, — уточнил политик.

Медведев отдельно выделил город Севастополь, который, по его словам, практически находится на линии фронта. Политик указал, что несмотря на сложности, в городе активно ведется работа по набору военнослужащих. Также Медведев отметил, что в Чечне проходит большая работа по подготовке кандидатов к выполнению боевых задач. По его словам, свыше 15 тысяч добровольцев прошли обучение на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.

Ранее замглавы Совбеза выразил мнение, что РФ должна быть готова ко всему комплексу вызовов в сфере биобезопасности и опираться в этом как на свой, так и мировой опыт. Он отметил, что на фоне развития биотехнологий важно пресекать опасную техногенную деятельность.