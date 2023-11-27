Медведев: РФ нужно быть готовой ко всем вызовам в сфере биобезопасности

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Дмитрий Медведев

Россия должна быть готова ко всему комплексу вызовов в сфере биобезопасности и опираться в этом как на свой, так и мировой опыт, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. На первом заседании межведомственной комиссии СБ РФ по противодействию современным угрозам в этой сфере он отметил, что на фоне развития биотехнологий важно пресекать опасную техногенную деятельность.

Все эти вопросы и соответствующие документы тесно связаны с обеспечением биологической безопасности, включая предупреждение и предотвращение опасной техногенной деятельности. Здесь нужно быть готовыми ко всему комплексу вызовов в этой сфере, опираться на мировой опыт и, конечно, на данные нашей собственной экспертизы, — передает ТАСС высказывание Медведева.

Зампред Совбеза РФ напомнил, что в стране реализуются федеральные программы в области экологии, изменения климата, развития АПК, генетических технологий. Он добавил, что этими вопросами в контексте биобезопасности и займется комиссия. Она была создана в соответствии с указом президента Владимира Путина в октябре 2023 года.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ранее в ноябре заявил, что западные страны регулярно проводят биологические эксперименты на постсоветском пространстве. По его словам, Россия получает соответствующие данные. В первую очередь инициируют эти эксперименты американцы.