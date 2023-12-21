Путин изменил правила призыва в 2024 году: что нового, будет ли мобилизация Путин поручил провести призыв в 2024 году с использованием электронных повесток

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Призывники на сборном пункте Военного комиссариата

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны организовать работу по внедрению системы электронных повесток на воинскую службу. Что изменится в правилах призыва в 2024 году, когда заработают новые правила, что такое единый электронный реестр повесток, будет ли новая мобилизация?

Что приказал Путин

Список поручений Владимира Путина по вопросам призыва появился на сайте Кремля. Согласно документу, осенний призыв на военную службу в 2024 году уже будет проходить с использованием электронной системы призыва. Один из заместителей министра обороны РФ будет назначен ответственным за внедрение и развитие государственной информационной системы (ГИС) и реестра повесток. В Минобороны РФ появится новая структура, которая будет заниматься призывной ГИС.

Первые шаги должны быть выполнены к 15 января. О ходе призыва на службу через электронную ГИС военные будут докладывать президенту до 1 ноября и далее — раз в полгода, то есть каждый призыв.

Как поменяется призыв в армию России

Изменения в правилах призыва будут внедрятся Минобороны РФ при поддержке Минцифры. Им поручено обеспечить постановку граждан России на воинский учет и снятие их с учета без личной явки в военный комиссариат. Повестки на службу будут формироваться и отправляться в электронной форме, при этом в автоматическом режиме попадая в реестр.

Граждане получат автоматизированный доступ к реестру повесток через личный кабинет. В случае, если они не явятся по повестке в военкомат, им сообщат о применении «временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке». В их числе запрет на регистрацию ИП и постановку на учет в налоговом органе, приостановка регистрации прав на недвижимость, временный запрет на регистрацию и управление транспортом и отказ в кредитах. С момента вручения повестки начинает действовать запрет на выезд из России.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Призывники на сборном пункте Военного комиссариата

С помощью личного кабинета в автоматизированной системе рассылки повесток россияне смогут опротестовать неправильно, по их мнению, выписанную повестку и обновить сведения о себе в реестре без явки в военкомат.

Кроме того, Путин поручил обеспечить возможность предоставления работодателями сведений для воинского учета с использованием информационной госсистемы.

Как Минобороны сосчитает россиян

Ранее Минобороны РФ сообщило, что работа над единым реестром военнообязанных россиян началась с 1 июля. Полноценно работать и накапливать информацию о гражданах единый реестр и связанные с ним ГИС будут весь 2024 год под управлением Минцифры, и только с 1 января 2025 года реестр перейдет в ведение Минобороны РФ.

Такая информация содержалась в проекте постановления правительства, который появился в базе 5 мая, но спустя час пропал, отмечает РБК. Очевидно, что постановление было доработано, и в результате с новой механикой должен пройти уже следующий призыв.

В списке данных, которые собираются в рамках формирования реестра призывников: имя, пол, дата рождения, документы, удостоверяющие личность, СНИЛС и ИНН, сведения о дипломах, образовании и иностранном гражданстве.

Будет ли новая мобилизация

В перечне поручений президента нет каких-либо упоминаний новой мобилизации. Ранее Путин заявлял, что новой волны мобилизации в России не требуется: в армию идет большое количество добровольцев, «поток желающих защищать Родину не прекращается».

В Минобороны указали, что завершение срока службы для тех, кто уже был мобилизован на военную службу, наступит по приказу президента России. В военном ведомстве считают «нецелесообразным» устанавливать какие-либо другие сроки мобилизации.

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