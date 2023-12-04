Армия поменяет правила: кого, с какими заболеваниями призовут в 2024 году Минобороны РФ хочет изменить требования к здоровью для службы в армии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Минобороны России предлагают изменить требования к состоянию здоровья граждан, которые подлежат призыву на срочную службу или хотят служить по контракту. Что предлагает МО, с какими болезнями не брали в армию в 2023 году, что изменилось в порядке военной службы?

Что предлагает Минобороны

Минобороны России предлагает скорректировать требования к правилам годности к военной службе, которые определяются Положением о военно-врачебной экспертизе. Изменения будут касаться всех, кто подлежит призыву на срочную службу, постановке на учет в военкоматах или хочет служить по контракту.

Проект постановления был опубликован 28 ноября, его разработчиком является Минобороны РФ, а соисполнителями — Минздрав, МЧС и Федеральная служба охраны. Ответственным за проект сотрудником назначен старший офицер Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Сергей Земляков.

«Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции», — указано в карточке проекта.

Конкретные предложения по изменению к требованиям к здоровью призывников на текущий момент не приводятся.

Кого предлагали считать годным к призыву

В сентябре 2022 года, после объявления частичной мобилизации, в Совете Федерации уже предлагали исключить ряд болезней из числа оснований для отсрочки от службы. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди говорила, что нетяжелые случаи плоскостопия и сколиоза не должны быть основанием для отсрочки от службы.

Аналогичные предложения высказывались позднее. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в сентябре 2023 года предупреждал, что будет сокращен список заболеваний, с которыми не берут на срочную службу.

«Будут меняться слишком жесткие требования, которые даже в советское время были значительно ниже. Это не значит, что человек болен, а, например, он не может выполнить какие-то нормативы, или слишком маленький вес у него. Эти все вопросы можно решить уже в рамках военной службы, особенно в учебных частях», — заявил Соболев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С какими болезнями не брали в армию в 2023 году

Список заболеваний, с которыми не брали на службу в Вооруженные силы РФ, определяется «Расписанием болезней», определенным указом правительства России в феврале 2023 года. Среди распространенных причин негодности:

сильная близорукость, дальнозоркость или астигматизм; заболевания глаз, в том числе глаукома от II стадии;

глухота на оба уха, глухонемота, тяжелые заболевания глотки и носовой полости, заболевания, приводящие к нарушениям дыхания, врожденные аномалии органов дыхания, астма;

сахарный диабет любого типа, а также заболевания пищевода и кишечника, болезни почек, почечная недостаточность, хронический панкреатит, пороки сердца и заболевания сосудов головного и спинного мозга;

болезни центральной нервной системы, расстройства личности, шизофрения, приступы эпилепсии и умственная отсталость, невротические расстройства;

а также любые онкологические заболевания, сифилис, простатит, геморрой в тяжелых стадиях, критический избыточный или недостаточный вес, отсутствие или врожденные деформации пальцев и рост менее 150 см.

Список болезней, с которыми не берут по контракту, значительно меньше, в нем всего 26 пунктов: ВИЧ, гепатиты, хронический туберкулез, сахарный диабет, поражения ЦНС и последствия злоупотребления наркотическими веществами, шизофрения и тяжелые травмы.

В 2021 году военно-врачебный эксперт Минобороны полковник медицинской службы Андрей Дацко рассказывал, что почти у каждого четвертого призывника в России есть противопоказания для службы в армии. По его словам, самые распространенные причины, по которым молодых россиян признают ограниченно годными, — болезни костно-мышечной системы (сколиоз и плоскостопие), системы кровообращения (нарушение сердечного ритма и врожденные пороки сердца) и нервной системы.

Как поменялись законы о военной службе в 2023 году

За 2023 год законы о военной службе в России были в значительной степени скорректированы с учетом проведения СВО и существующей геополитической обстановки. В России появилась возможность отправлять повестки заказными письмами и в электронном виде, через сайт «Госуслуги» или путем внесения в специальный реестр. Через семь дней после публикации в реестре такая повестка автоматически считается врученной, и призывнику закрывается возможность выезда из России.

При поступлении на службу новобранец должен сдать свой загранпаспорт. Для борьбы с уклонистами ввели новые ограничения — тех, кто по истечении 20 календарных дней с момента, указанного в повестке, так и не пришел в военкомат, ждет запрет на регистрацию ИП и самозанятости, недвижимости и транспортных средств, им также не дадут водительские права и кредиты.

Весной 2023 года Госдума согласовала повышение верхнего предела призыва на срочную службу до 30 лет, а нижнюю планку оставила на прежнем уровне — 18 лет. Изначально предлагалось увеличить ее до 21 года. Срочникам разрешили идти на службу по контракту сразу же после школы, без обязательных ранее трех месяцев срочной службы. Для контрактников отменили нижний возрастной порог и повысили верхний. Для солдат, сержантов, старшин и мичманов, которые пребывают в запасе, предельный возраст по мобилизации повысили до 55 лет.

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