Минобороны РФ сообщило о подозрительных действиях НАТО Минобороны РФ: НАТО наращивает вооруженные силы вблизи границ РФ

НАТО осуществляет наращивание объединенных вооруженных сил Альянса вблизи границ России, развертывание дополнительных средств ПВО и ударных вооружений, сообщила пресс-службы Минобороны РФ. Там отметили, что также активно увеличивается потенциал тактических ядерных сил Блока.

Кроме того, США намерены до конца 2025 года заменить 200 устаревших ядерных авиабомб свободного падения, находящихся в Европе и Турции, на новую высокоточную версию. В связи с этим численность ВС России увеличили на 170 тысяч человек, до одного миллиона 320 тысяч военнослужащих, подчеркнули в военном ведомстве.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО считает Россию противником. Блок был создан как инструмент конфронтации и сдерживания страны, отметил Песков. По его словам, Альянс приносит украинский народ в жертву в борьбе с РФ.

Ранее генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не видит никакой военной угрозы со стороны России членам Альянса. При этом политолог Стеван Гайич уверен, что НАТО планирует построить новый железный занавес, но перед этим организация попытается решить «русский и сербский вопросы». Он отметил, что граница гипотетического железного занавеса зависит от того, как далеко «российский солдат продвинется после Авдеевки».