Песков рассказал, кем считают в НАТО Россию Песков: НАТО считает Россию противником

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Дмитрий Песков

НАТО считает Россию противником, Блок был создан как инструмент конфронтации и сдерживания страны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Альянс приносит украинский народ в жертву в борьбе с РФ.

НАТО считает Россию противником, НАТО — это альянс, который был создан как инструмент конфронтации, он так задумывался, его архитектура была выстроена таким образом, что он является, по сути, элементом конфронтации и инструментом сдерживания нашей страны, так или иначе, — сказал он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг до этого отметил, что основной задачей Альянса на сегодняшний день остается предотвращение военной эскалации с Россией. По его словам, нельзя допустить, чтобы конфликт на Украине стал полномасштабной войной Альянса с РФ.

При этом он добавил, что НАТО направляет четкий сигнал России о готовности защищать каждый сантиметр территории государств Альянса. С этой целью и для предотвращения конфликта Блок увеличил свое присутствие на своем восточном фланге.

Ранее бывший чиновник администраций Билла Клинтона и Барака Обамы Роберт Белл заявил, что затяжной конфликт на Украине может подтолкнуть НАТО к выработке фундаментальных решений, противоречащих интересам России и касающихся, в частности, противоракетной обороны. По мнению эксперта, Блок может решить «пересмотреть Основополагающий акт Россия — НАТО».