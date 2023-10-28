В США предупредили о «фундаментальных решениях» НАТО против России Белл: конфликт на Украине может привести к важным решениям НАТО против РФ

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Затяжной конфликт на Украине может подтолкнуть НАТО к выработке фундаментальных решений, противоречащих интересам России и касающихся, в частности, противоракетной обороны, предположил бывший чиновник администраций Билла Клинтона и Барака Обамы Роберт Белл, выступая на саммите Североатлантического альянса в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. По мнению эксперта, которое приводит ТАСС, блок может решить «пересмотреть Основополагающий акт Россия — НАТО».

Можно предположить, что еще один год войны на Украине приведет НАТО, если не на этом саммите, то на следующем, к тому, чтобы принять некоторые фундаментальные решения в долгосрочной перспективе, — сказал Белл.

Он предположил, что НАТО может отказаться от ограничения на развертывание сил и средств на уровне выше бригады в Восточной Европе, а также переориентировать систему ПРО США «и инкорпорировать таковую в архитектуру интегрированной системы ПВО-ПРО». По мнению Белла, это будет «невероятно важное решение для саммита».

В прошлом эксперт занимал посты помощника генсека НАТО, американского советника при Альянсе, старшего директора по оборонной политике и контролю над вооружениями в совете национальной безопасности Белого дома.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам Альянса необходимо срочно накопить огромные запасы оружия. По его словам, мощная военная промышленность нужна «для обеспечения мира и свободы».