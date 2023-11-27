Столтенберг связал основную задачу НАТО с Россией Столтенберг: предотвращение войны с Россией является основной задачей НАТО

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Йенс Столтенберг

Основной задачей НАТО на сегодняшний день остается предотвращение военной эскалации с Россией, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. По его словам, которые передает The Guardian, нельзя допустить, чтобы конфликт на Украине стал полномасштабной войной Альянса с РФ.

У НАТО есть две фундаментальные задачи. Первая — это поддержка Украины. <...> Другая важнейшая задача — это предотвращение эскалации, недопущение превращения этого конфликта в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Так как это принесет еще больше страданий, смертей и разрушений, — сказал он.

При этом он добавил, что НАТО направляет четкий сигнал России о готовности защищать каждый сантиметр территории государств Альянса. С этой целью и для предотвращения конфликта Блок увеличил свое присутствие на своем восточном фланге.

Ранее бывший чиновник администраций Билла Клинтона и Барака Обамы Роберт Белл заявил, что затяжной конфликт на Украине может подтолкнуть НАТО к выработке фундаментальных решений, противоречащих интересам России и касающихся, в частности, противоракетной обороны. По мнению эксперта, Блок может решить «пересмотреть Основополагающий акт Россия — НАТО».