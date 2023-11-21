В НАТО оценили уровень военной угрозы России Столтенберг: НАТО не видит военной угрозы России для Альянса

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

НАТО не видит никакой военной угрозы со стороны России членам Альянса, заявил генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг. Такое заявление было сделано на пресс-конференции в Северной Македонии в ходе его визита в страны Балканского полуострова, передает ТАСС.

Мы не видим какой-либо немедленной военной угрозы со стороны России союзникам по НАТО или региону, — сказал Столтенберг.

21 ноября Столтенберг и президент Сербии Александр Вучич обсудили возможность проведения совместных военных учений. Генсек НАТО напомнил, что Белград уже участвовал в маневрах с военными из Альянса, и поприветствовал их возможное возобновление. Глава Блока при этом не уточнил, когда эти учения могут состояться.

Политолог Стеван Гайич ранее рассказал, что НАТО планирует построить новый железный занавес, но перед этим организация попытается решить «русский и сербский вопросы». Он отметил, что граница гипотетического железного занавеса зависит от того, как далеко «российский солдат продвинется после Авдеевки». Так эксперт прокомментировал вероятные совместные учения войск Сербии и НАТО.

До этого палата представителей США выразила недовольство из-за маленьких трат стран НАТО на оборону Альянса: большая часть стран-участниц расходует меньше 2% своего ВВП на эти цели, тем самым не выполняя свои обязательства.