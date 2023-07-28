В США упрекнули страны НАТО за малые траты на оборону Альянса Конгресс США выразил недовольство из-за маленьких трат страт НАТО на оборону Альянса

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Палата представителей США выразила недовольство из-за маленьких трат стран НАТО на оборону Альянса: большая часть стран-участниц расходует меньше 2% своего ВВП на эту цель, тем самым не выполняя свои обязательства. Республиканец Чип Рой внес на рассмотрение Конгресса соответствующую резолюцию, сообщает Lenta.ru. В Палате представителей также предложили приостановить субсидирование безопасности стран, которые сами отказываются инвестировать в оборону.

Палата представителей осуждает неспособность Хорватии, Франции, Словакии, Румынии, Нидерландов, Северной Македонии, Норвегии, Албании, Болгарии, Италии, Германии, Венгрии, Дании, Португалии, Турции, Черногории, Чехии, Канады, Словении, Бельгии, Испании и Люксембурга выполнить обязательство по расходам на оборону в размере не менее 2% ВВП в 2022 году, — говорится в резолюции.

Согласно документу, большинство стран НАТО продолжают рассчитывать на военный потенциал и финансирование со стороны США. Вместе с тем в резолюции одобряют Великобританию, Эстонию, Грецию, Латвию, Литву и Польшу, которые тратили на оборону Альянса более 2%. Рой от имени нижней палаты Конгресса призвал остальных участников НАТО выполнить свои обязательства.

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор ранее заявил, что большинство европейских стран изменили свое отношение к украинскому конфликту и хотят скорейшего его завершения. По его словам, причиной этому стал провал контрнаступления ВСУ.