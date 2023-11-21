«Русский вопрос»: политолог о военных учениях Белграда и НАТО Политолог Гайич: НАТО нужен новый «железный занавес», его границы зависят от РФ

Фото: МО Сербии

НАТО планирует построить новый «железный занавес», но перед этим организация попытается решить «русский и сербский вопросы», рассказал NEWS.ru политолог Стеван Гайич. Он отметил, что граница гипотетического «железного занавеса» зависит от того, как далеко «российский солдат продвинется после Авдеевки». Так эксперт прокомментировал вероятные совместные учения войск Сербии и НАТО.

НАТО хочет создать новый «железный занавес», но у них две проблемы: «русский вопрос» и «сербский вопрос». «Русский вопрос» волнует НАТО в плане, где русский солдат остановится после Авдеевки: бывшие генсеки НАТО, функционеры говорят об идее «двух Корей», о проигрыше Украины, но не о том, что НАТО проиграла, — подчеркнул Гайич.

Эксперт предположил, что в НАТО «хотят утвердить границу существующей анти-России, если им удастся взять под контроль часть Черного моря». Собеседник заявил, что в НАТО сочтут данный вариант победой Альянса.

Они это сочтут победой, они сейчас пытаются заморозить конфликт и создать «железный занавес» от Норвегии, Финляндии и Швеции, по Украине и на восток, чем восточнее, тем лучшее. Все их проблемы связаны с сербами — втянуть Боснию и Герцеговину в НАТО, для чего нужно обезвредить Республику Сербскую и Милорада Додика, — уверен Гайич.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем возможность проведения совместных военных учений. Он напомнил, что Белград уже участвовал в маневрах с военными из Альянса, и поприветствовал их возможное возобновление. Столтенберг при этом не уточнил, когда эти учения могут состояться.

Вместе с тем он отметил, что военно-политической блок готов расширять сотрудничество с Сербией, уважая ее нейтральный статус, а совместные военные учения не будут его нарушением. По его словам, такое сотрудничество пойдет на пользу как Белграду, так и Альянсу.