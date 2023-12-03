Минобороны предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Минобороны России предложило внести коррективы в требования к состоянию здоровья граждан для армейской службы, следует из документа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Изменения предлагается внести в Положение о военно-врачебной экспертизе, по которой определяют категории годности к военной службе.

Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, — указано в документе.

Коррективы предлагается применить к тем, кто подлежит призыву на срочную службу, постановке на учет в военкоматах и хочет заключить контрактную службу с МО. Если предложенные изменения получат одобрение, то документ вступит в силу со следующего года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, которым увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил РФ почти на 170 тысяч человек. Документ был опубликован на сайте Кремля 1 декабря.

Так, штатная численность ВС РФ устанавливается на уровне 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих. В предыдущем указе, который новым документом признан утратившим силу, этот показатель составлял 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих. Правительству России поручено предусмотреть выделение военному ведомству денежных средств из федерального бюджета.