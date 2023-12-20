В Минобороны России ответили, когда отпустят мобилизованных МО РФ: мобилизованных отпустят после указа президента

Срок военной службы в рамках частичной мобилизации истекает на основании соответствующего указа президента страны, следует из ответа Министерства обороны России на запрос депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» Бориса Вишневского. При этом установление иного срока для окончания военной службы в ведомстве полагают нецелесообразным.

Срок военной службы граждан Российской Федерации, призванных в рамках частичной мобилизации, истекает по завершению периода частичной мобилизации на основании соответствующего указа президента РФ. Установление иного срока военной службы граждан РФ, призванных в рамках частично мобилизации, полагается нецелесообразным, — указано в ответе Минобороны.

Также Минобороны выступило против ограничения срока службы по частичной мобилизации одним годом. Об этом ранее депутата попросили жены мобилизованных из Северо-Западного федерального округа.