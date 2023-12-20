Сводка военкоров с фронтов СВО 20 декабря: последние новости, события WarGonzo: ВСУ переходят к обороне на Запорожском направлении

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Работа РСЗО «Град» в зоне СВО

Российская армия атаковала позиции ВСУ к западу от села Работино на Запорожском направлении, пишет WarGonzo. Какая сейчас ситуация на Артемовском и Херсонском направлениях, что сегодня происходит у Бахмута, Крынок, Клещеевки, Херсона, берегов Днепра, о чем пишут военкоры 20 декабря?

Ситуация на Запорожском направлении: Работино, Вербовое, Новопрокоповка 20 декабря 2023 года

«На Запорожском направлении ВС РФ атаковали к западу от села Работино. При поддержке средств дальнего поражения пытались продвинуться вдоль трассы со стороны Новопокровки на Малую Токмачку. Цель — выйти в тыл украинскому плацдарму в этом районе. Под обстрелами позиции ВСУ в Плавнях, Пятихатках, Малых Щербаках, Новоандреевке, Орехове и Новоданиловке. ВС РФ — в Жеребянках, Нестерянке, Копанях, Новопрокоповке, Вербовом, Новопокровке и Новофёдоровке», — передает WarGonzo.

«Два майора» сообщили, что с Запорожского фронта поступает первичная информация, что на данном участке фронта ВСУ перешли к обороне.

«Наши войска после артподготовки атаковали на участке Работино — Вербовое, заняли несколько опорных пунктов ВСУ, тактическое продвижение у Вербового — до нескольких сотен метров. Проблемным вопросом остается наличие у передовых подразделений наших десантников тепловизионных прицелов и иных современных технических средств, а также средств обслуживания бронетехники (технологические жидкости и т. д.). Система тылового снабжения войск даже при наличии всего на складах остается закостенелой и неповоротливой», — отметил источник.

Readovka рассказала, что на Ореховском участке ВС РФ наступают к западу от Работино, а также контратаковали у Вербового, на Времевском выступе — без перемен.

Минобороны РФ это не комментировало.

Фото: МО РФ

Ситуация на Артемовском направлении: Бахмут, Клещеевка, Андреевка, Часов Яр 20 декабря 2023 года

«Южнее Артемовска (Бахмута) наши войска наращивают темп севернее Клещеевки. „ВС РФ увеличили активность артиллерии и численность штурмовых групп, что позволило им вплотную подойти к передовым позициям ВСУ и иметь частичный успех“, пишут вражеские военные аналитики. Западнее Хромово и севернее, у Богдановки, наши войска также ведут наступательные действия», — сообщили «Два майора».

WarGonzo передает, что на Бахмутском направлении — серьезные тактические успехи ВС РФ.

«Контратака у Курдюмовки привела к возврату ряда ранее утраченных позиций. Украинские подразделения оставили часть высот северо-западнее Клещеевки. В районе Ивановского российские войска продвинулись по фронту шириной в три километра. Также они отодвинули ВСУ в районе Хромового и у Богдановки. Налицо стремление российских войск прорываться к главному украинскому укрепрайону на этом направлении в Часовом Яре», — добавил источник.

Readovka рассказала, что российская армия продвинулась у Богдановки и Артемовского, также бойцы ВС РФ атаковали в районе высот к северо-западу от Клещеевки.

«Рыбарь» отметил, что у Бахмута российские подразделения непрестанно атакуют позиции ВСУ вдоль всей линии соприкосновения.

«Западнее Бахмута продолжается зачистка западной окраины района дач, после чего ВС РФ смогут приступить к штурму Красного. На южном фланге российские военнослужащие пытаются вернуть контроль над дамбами у железнодорожной ветки в районе Андреевки. А у Клещеевки штурмовые отряды ВС РФ практически вплотную подошли к позициям украинских формирований в селе», — добавил источник.

Минобороны РФ это не комментировало.

Фото: МО РФ

Ситуация на Херсонском направлении: Херсон, Крым, Крынки, левый и правый берега Днепра 20 декабря 2023 года

«На Херсонском направлении в районе Крынок существенных изменений нет, однако вражеские ресурсы начали цитировать военное командование противника, которое начало заявлять, что в указанном районе ВСУ держат оборону. Данный момент является показательным, так как вражеская операция на нашем берегу Днепра планировалась как наступательная. Тем не менее за два месяца тяжелых боев противник успеха не достиг. В течение суток продолжались взаимные артиллерийские обстрелы, лодки с десантом противника уничтожались операторами БПЛА», — пишут «Два майора».

«Рыбарь» передает, что на Херсонском направлении украинское командование продолжает перебрасывать дополнительные силы под Крынки.

«Российские войска ведут огонь как по лодкам с личным составом ВСУ, так и по позициям противника в самом селе», — добавил источник.

«Военная хроника» передает, что площадь так называемого плацдарма в Крынках, который ВСУ изначально планировали расширить и усилить дополнительными подразделениями, начала сокращаться.

«В данный момент украинские войска пытаются укрыться на площади менее 1 кв. км. При этом малоэтажная застройка не контролируется ВСУ полностью, а площадь, по которой ежедневно прилетают управляемые бомбы и ракеты, составляет порядка 0,25 кв. км. На этой площади подразделения морской пехоты ВМСУ укрываются по марьинскому сценарию, то есть в основном сидят в подвалах разрушенного частного сектора, изредка пытаясь оценить обстановку, наладить связь, получить припасы и пытаясь провести ротацию личного состава, в том числе отправив раненых и тела убитых обратно на правый берег Днепра», — добавил источник.

Минобороны РФ это не комментировало.

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