Стало известно, что делают ВСУ на Запорожском направлении Балицкий: ВСУ почти оставили попытки атаковать на Запорожском участке фронта

Фото: МО Украины

Украинские войска практически не ведут активных атакующих действий на Запорожском участке фронта, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, противник вымотан, а инициатива полностью перешла в руки российских военнослужащих.

Все познается в сравнении. Если говорить о том, как это было летом, осенью и как это сейчас, то это три разных подхода к ведению боевых действий. Во-первых, наши ребята очень грамотно сегодня ведут активную оборону. Противник выдохся настолько, что практически атакующих действий почти не ведет, — отметил собеседник агентства.

Ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что каждый день Вооруженные силы Украины теряют порядка тысячи бойцов. Глава ведомства отметил, что у Киева нет военного потенциала, чтобы проводить контрнаступление, а ВСУ сильно нуждаются в получении боевой авиации. В связи с этим чиновник призвал предоставить Киеву больше военной помощи.

До этого командир штурмового подразделения с позывным Шустрый сообщил, что спецназ «Ахмат» активно преодолевает препятствия на Артемовском направлении. Он отметил, что украинская сторона пыталась активизироваться во время саммита НАТО, однако в настоящее время уровень их сил существенно снизился. По словам Шустрого, ВС РФ уже захватили большую часть высот, им осталось преодолеть короткий участок, после чего обеспечение в сторону Клещеевки со стороны ВСУ станет практически невозможным.