Спецназ «Ахмат» начал продвижение на Артемовском направлении

Фото: МО РФ

Спецназ «Ахмат» из Чеченской Республики активно преодолевает препятствия на Артемовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР), передает РИА Новости со ссылкой на командира штурмового подразделения с позывным Шустрый. По его словам, сопротивление Вооруженных сил Украины (ВСУ) снизилось после саммита НАТО.

В данный момент на фронте потихоньку продвигаемся, берем высоты, оперативно работают наши ребята со спецназа «Ахмат», также с четвертой бригады, — заявил командир.

Он отметил, что украинская сторона пыталась активизироваться во время саммита НАТО, однако в настоящее время уровень их сил существенно снизился. По словам Шустрого, они уже захватили большую часть высот и им осталось преодолеть лишь короткий участок, после чего обеспечение в сторону Клещеевки со стороны ВСУ станет практически невозможным.

Он отметил, что в настоящее время местность находится под их контролем, и их присутствие не дает украинской технике свободно передвигаться как ранее. Украинская техника уничтожается с помощью ракетных комплексов «Корнет» и других противотанковых управляемых ракетных систем, добавил командир спецназа.

Ранее бойцы группировки войск «Центр» в ходе артиллерийской дуэли уничтожили орудие и расчет ВСУ на Краснолиманском участке фронта в Донбассе. В Минобороны РФ подчеркнули, что удар нанес расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С3М «Акация».