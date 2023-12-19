В Болгарии раскрыли, сколько гибнет бойцов ВСУ ежедневно Министр обороны Болгарии Тагарев: Украина каждый день теряет тысячу бойцов

Каждый день Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют порядка тысячи бойцов, Киеву нужно предоставить больше военной помощи, заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев в интервью национальному телевидению. Он отметил, что в курсе ситуации в зоне украинского конфликта.

Сейчас идут очень тяжелые сражения. Я отслеживаю информацию. Речь о тысяче человек с одной из сторон. Не знаем, сколько с другой. Ежедневно, — цитирует телеканал главу оборонного ведомства.

Тагарев пояснил, что у Украины нет военного потенциала, что проводить контрнаступление. Он считает, что Киев нуждается в получении боевой авиации.