«Что я здесь делаю»: канадский наемник «попал в ад» на Украине Globe and Mail: канадские наемники заявили, что Киев проигрывает в конфликте

Фото: МО Украины

Канадские наемники признали, что Киев проигрывает в конфликте, сообщает газета Globe and Mail. Военнослужащие Дейв и Джастин Смит заявили, что пережили на Украине несколько дней «ада», и теперь не понимают, что они делают в этой стране.

Я часто задумываюсь о том, что я здесь делаю. Это происходит каждый раз, когда слышу о канадце, который здесь погиб <...> Российские пехотинцы продолжают идти вперед. Россия похожа на персонажа видеоигры, который постоянно возрождается, — заявил один из собеседников издания.

Канадцы отметили, что ВСУ прекратили активные действия, а инициатива перешла в руки российских военнослужащих. ВС РФ, подчеркнули наемники, превосходят украинскую армию по численности солдат, количеству танков и артиллерии.

Ранее офицер ВСУ Дмитрий Костюк заявил, что многие иностранные бойцы, с которыми он встречался, не понимают, куда они попали. Такие военнослужащие не ожидали, что придется целыми днями сидеть под артиллерийскими обстрелами. Большинство из них рассчитывали украсить свои резюме строчкой о работе в зоне конфликта, однако на месте они видят ожесточенные бои. В итоге наемники расторгают контракты и покидают украинскую армию.

До этого депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что российские войска в ходе специальной военной операции сталкиваются с подразделениями иностранных военных, в которых по уровню подготовки и оснащенности угадываются кадровые части западных армий. По его словам, действия таких подразделений сильно отличаются от обычных иностранных наемников на службе ВСУ.