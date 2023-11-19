Иностранные наемники покидают Украину. Что стало для них последней каплей? CNN: иностранные наемники расторгают контракты с ВСУ из-за ожесточенных боев

Фото: МО Украины

Иностранные бойцы, которые подписали контракты с ВСУ, отказываются воевать и покидают территорию Украины, сообщает телеканал CNN. Что об этом известно?

Чего боятся иностранные наемники

В интервью CNN офицер ВСУ Дмитрий Костюк заявил, что многие иностранные бойцы, с которыми он встречался, не понимают, куда они попадают, потому что не ожидали, что придется целыми днями сидеть под артиллерийскими обстрелами.

«В моем взводе не хватало людей, поэтому нас пополнили иностранными бойцами, всего 12 человек. <...> Многие из таких людей сейчас приезжают на Украину, потому что это хорошая строчка в их резюме. Как правило, они не осознают, во что ввязываются», — сказал он.

По словам офицера ВСУ, наемники могут спокойно расторгнуть контракт и покинуть украинскую армию после того, как увидят ожесточенные бои.

«С иностранцами другая история, потому что они могут легко расторгнуть контракт, в отличие от украинцев. Со мной так случилось — почти половина людей все увидела и сказала: „Нет-нет, это уж слишком“», — отметил Костюк.

Что рассказал пленный снайпер о наемниках в рядах ВСУ

Грузинский снайпер Георгий Чубетидзе, которого взяли в плен российские военнослужащие, заявил, что поток наемников во «второй иностранный легион» украинской армии заметно снизился.

«Я думаю, что меньше людей стало. Потому что пополнение нечасто идет... Не знаю почему, но есть факт — меньше их стало. Раньше, в прошлом году, в марте, в апреле — были люди. А потом перестали», — сказал он.

Фото: МО Украины

По его словам, он служил в третьем взводе первой роты в звании младшего сержанта во «втором интернациональном легионе обороны Украины». В 2022 году украинская полиция задержала его за драку на улице, после чего он провел десять месяцев в СИЗО в ожидании приговора суда. Там мужчину завербовала «украинская контрразведка», и он принял решение подписать контракт.

Что становится для наемников последней каплей

Полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru заявил, что иностранные наемники расторгают контракты с ВСУ, потому что не привыкли работать в условиях холода, дождя и грязи.

«Наемники бегут с Украины по одной простой причине — они переживают холод, дождь, живут в грязи, скоро вообще начнутся сильные морозы. Это не в их привычках. Тем более они ехали туда как на охоту, пострелять по „диким русским“, как они заявляют. Но в итоге сами превратились в дичь», — отметил эксперт.

По словам Литовкина, сейчас никакие деньги не интересуют наемников, «поскольку они обычно выбирают ту сторону, которая идет в наступление, а не постоянно обороняется и терпит поражение раз за разом».

«Наемники и раньше уезжали с Украины, просто сейчас из-за ряда обстоятельств количество беглецов сильно увеличилось, поэтому этот факт отметили. Хотя этот факт не сильно отразится на ходе СВО, потому что наемники не занимают главную роль в Вооруженных силах Украины», — резюмировал полковник в отставке.

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