Битва за Авдеевку и Марьинку 20 декабря: какие новые позиции заняли ВС РФ WarGonzo: ВС РФ вошли в южную часть Новомихайловки в ДНР

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Российская армия заняла новые позиции западнее Марьинки, передает WarGonzo. Что сегодня происходит у Авдеевки, какая сейчас ситуация у АКХЗ, промзоны, терриконов, о чем пишут военкоры 20 декабря?

Ситуация у Авдеевки и Марьинки 20 декабря 2023 года

«На Донецком фронте российские войска при поддержке артиллерии и бронетехники вошли в южную часть Новомихайловки. Также они сумели занять новые позиции западнее Марьинки. После артобстрелов ВС РФ атаковали у Невельского. Кроме того, они вели штурмовые действия у Первомайского, в районе Тоненького и Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки). Сам укрепрайон ВС РФ при поддержке средств дальнего поражения атаковали с юго-востока из района промзоны, востока от Крутой Балки и севера у коксохимического завода (АКХЗ). Под ударами украинские позиции в Победе, Георгиевке, городе Красногоровка, Бердычах, Очеретине и Сухой Балке. Российские — в Александровке, Старомихайловке, Донецке, Водяном, Крутой Балке и селе Красногоровка», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что на юге Авдеевки ВС РФ в сложных погодных условиях «выцеливают» опорные пункты ВСУ и огневые точки украинцев.

«На Марьинском направлении шли бои южнее Новомихайловки, сообщали о контратаках ВСУ. Указанный населенный пункт важен для противника с точки зрения недопущения выхода наших войск на автодорогу до Угледара с северо-востока», — сообщил источник.

Фото: МО Украины

«Рыбарь» передает, что на южном фланге Авдеевки российские военнослужащие пытаются вернуть контроль над дамбами у железнодорожной ветки.

«На Донецком направлении российские войска продолжают операцию по охвату Авдеевского укрепрайона. На южном фланге ВС РФ наступают по направлению Северное — Тоненькое, а также расширяют зону контроля у Водяного», — отметили авторы канала.

«НгП раZVедка» сообщила, что вчера в первой половине дня погодные условия оставляли желать лучшего: стоял густой туман, видимость был околонулевая.

«Данный природный фактор играет нам на руку: тигры проводят ряд мероприятий, которые необходимы для дальнейших действий войск ВС РФ. Во второй половине дня на юге Авдеевки установилась рабочая погода, стало возможным задействовать разведывательные дроны и дроны-камикадзе с целью уплотнения матчасти и личного состава противника. А именно: основной упор делается на опорные пункты противника, наблюдательные посты, огневые точки, которые препятствуют дальнейшему продвижению наших подразделений. Ведется контроль тыловых районов, которые обеспечивают Авдеевский гарнизон. Так, был нанесен удар по ПВД 1 батальона 110 омбр: потери противника составили до 30 ранеными и убитыми», — добавил источник.

Readovka рассказала, что сейчас продолжаются ожесточенные бои в районе Степного и Авдеевского коксохимического завода.

«Русская армия атаковала в районе Первомайского и Невельского. На Марьинском участке идут бои у Победы, а также наши бойцы атаковали к югу от Новомихайловки», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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