Балицкий спрогнозировал падение ВСУ через несколько месяцев Балицкий: фронт ВСУ может рухнуть уже весной

Фото: МО Украины

Падение основного фронта украинских войск ожидается к весне 2024 года, именно в этот период завершится организованное военное сопротивление с их стороны, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, националистических батальонов в рядах ВСУ, которые в начале конфликта «показывали хорошую динамику боя», на сегодняшний день практически не осталось.

Перспективы украинской армии, я не пророк, конечно, <...> но могу сказать от себя лично: думаю, что зима, весна — закончится вся история с точки зрения организованного военного сопротивления. Скорее всего, что фронт рухнет, — сказал он.

Балицкий отметил, что украинская армия наполовину состоит из дедушек, которым уже трудно вести боевые действия, и из совсем молодых ребят, по его словам, «совсем шпаны». Также губернатор обратил внимание на «разнокалиберность» ВСУ.

Очень большая проблема в украинской армии, кстати, еще с разнокалиберностью. То Leopard, то Bradley — везде разная техника, везде используются разные запчасти, разная используется техника обучения, — добавил он.

Ранее один из бригадных командиров Вооруженных сил Украины заявил, что если у его солдат закончатся патроны, то он прикажет военнослужащим идти с лопатами на российских бойцов. Обеспокоенность украинских военных вызвана тем, что военнослужащие ВС РФ лучше вооружены. Украинцы расстраиваются из-за того, что они «могут лишь обороняться в изнурительном конфликте».