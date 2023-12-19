На Украине пообещали вооружить солдат лопатами AP: командир ВСУ пообещал вооружить солдат лопатами, когда закончатся патроны

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Командир 59-й бригады Вооруженных сил Украины заявил, что если у его солдат закончатся патроны, он прикажет военнослужащим идти с лопатами на российских бойцов, пишет Associated Press. В статье отмечается обеспокоенность украинских военных тем, что российские военнослужащие лучше вооружены. По данным агентства, украинцы расстраиваются из-за того, что они «могут лишь обороняться в изнурительном конфликте».

Я не понимаю. Сейчас все сложнее и холоднее. И это не мое воображение, во многих подразделениях мое мнение разделяют, — сказал один из бойцов ВСУ.

По мнению другого украинского военного, подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов, которые стали одним из главных инструментов в противостоянии, серьезно затягивается, из-за чего ВСУ теряют резервы. Он считает, что время в этом конфликте уходит впустую.

Ранее обозреватель чешского издания iDNES Адам Гаек рассказал о катастрофической ситуации для ВСУ по всему фронту. По его словам, украинские войска полностью перешли в оборону в начале зимы, а российские военные, наоборот, усиливают давление по всей линии фронта в зоне спецоперации.

Военный корреспондент Александр Сладков сообщал, что число украинских военнопленных значительно увеличилось. Он указал, что среди них встречаются как десантники, так и штурмовики пехотных подразделений. Военкор добавил, что бойцы отстреливаются до последнего, но если выбор встает между жизнью и смертью, они выбирают первое.