ВСУ превратили жилые дома под Артемовском в склады боеприпасов Марочко: ВСУ организуют склады с боеприпасами в подвалах домов под Артемовском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военнослужащие Вооруженных сил Украины пренебрегают безопасностью мирных граждан и организуют склады с боеприпасами прямо в подвалах жилых домов под Артемовском, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он подчеркнул, что некоторые склады размещаются неподалеку от частных домостроений.

Отставной офицер отметил, что командование ВСУ организовало подвоз боеприпасов в районе населенного пункта Часов Яр. Данные боеприпасы относятся к числу используемых в странах НАТО. Подвезенные снаряды и ракеты складируют в подвалах жилых домов, что создает угрозу для оставшихся в городе мирных жителей, считает Марочко.

На Донецком направлении противник наращивает запасы боеприпасов. В районе населенного пункта Часов Яр выявлен подвоз натовских снарядов на полевые склады ракетно-артиллерийского вооружения. При этом ВСУ пренебрегают безопасностью мирных граждан, — написал он.

Как сообщалось ранее, российские артиллеристы уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ на Купянском направлении. По данным Министерства обороны РФ, объекты противника были выявлены с помощью беспилотников. Удары по ним были нанесены гаубицами Д-30.