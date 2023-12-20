Российские гаубицы Д-30 уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ

Фото: МО РФ

Артиллерийские расчеты гаубицы Д-30 западной группировки Вооруженных сил России нанесли удары по скрытым командным пунктам и военнослужащим украинской армии на Купянском направлении, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ. Для выявления целей и наведения огня артиллеристам помогали беспилотные летательные аппараты.

Расчеты артиллерийских систем Д-30 калибра 122 мм, действующие в составе войск западной группировки, успешно уничтожили скрытые командные пункты и военный персонал Вооруженных сил Украины в районе Купянского направления во время специальной военной операции, — заявили в Минобороны.

Отмечается, что артиллеристы группировки «Запад» проводят точные артиллерийские удары по военным объектам, укреплениям, позициям противника и его военному персоналу в зоне специальной военной операции. Они работают круглосуточно в любых погодных условиях, используя в основном осколочно-фугасные снаряды калибра 122 мм, а также другие типы боеприпасов, включая противотанковые и осветительные снаряды.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала спецоперации украинская армия потеряла более 380 тысяч военнослужащих, чуть меньше половины из которых погибли с начала контрнаступления ВСУ. По словам главы военного ведомства, противник также лишился 14 тысяч танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты, 8,5 тысячи орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также 533 самолетов и 259 вертолетов.