Шойгу раскрыл потери ВСУ за время СВО Шойгу: ВСУ потеряли более 383 тысяч военнослужащих с начала СВО

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская армия потеряла более 380 тысяч военнослужащих с начала СВО, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит РИА Новости, с начала контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч бойцов.

С начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тысячи орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня, — сообщил Шойгу.

Министр напомнил, что 4 июня ВСУ начали контрнаступление, которое готовилось при поддержке Запада. Противник не сумел преодолеть линию обороны ВС РФ и понес колоссальные потери, указал Шойгу. Помимо живой силы, в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 766 танков, в том числе 37 Leopard, 2348 бронемашин различного класса, включая 50 БМП Bradley, а также 121 самолет и 23 вертолета, доложил глава ведомства.

Также Шойгу рассказал о семи тысячах километров минных полей по всей линии фронта. Кроме того, ВС РФ оборудовали 1,5 млн противотанковых заграждений, три тысячи опорных пунктов, 45 тысяч блиндажей и свыше 150 тысяч укрытий для техники.