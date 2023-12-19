Шойгу оценил, как российская оборона справилась с контрнаступлением ВСУ Шойгу: ВСУ не смогли преодолеть тактическую зону обороны российских войск

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Сергей Шойгу

Вооруженные силы Украины не смогли преодолеть тактическую зону обороны войск России во время своего летнего контрнаступления, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства. По его словам, противник был остановлен и понес колоссальные потери. Таким образом, российские войска успешно решили задачу по фортификационному оборудованию рубежей обороны, подчеркнул министр.

4 июня Вооруженные силы Украины начали широкомасштабное контрнаступление, подготовленное зарубежными кураторами. Не преодолев тактическую зону обороны наших войск, противник был остановлен и понес колоссальные потери, — сказал Шойгу.

Министр рассказал, что на всей линии фронта создано 7 тысяч километров минных полей, 1,5 млн противотанковых заграждений, 2 тысячи километров рвов, 12 тысяч железобетонных сооружений. Также ВС РФ оборудовали 3 тысячи опорных пунктов, 45 тысяч блиндажей, свыше 150 тысяч укрытий для техники. Минирование в глубину линии обороны на сегодняшний день достигает 600 метров, отметил министр.

Вместе с этим Шойгу назвал потери украинской армии. По его словам, ВСУ с начала СВО потеряли более 380 тысяч военнослужащих. По его словам, с начала контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч бойцов.