Высмеивавший российских солдат наемник из США Хертвек погиб в зоне СВО

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В зоне спецоперации ликвидировали 21-летнего американского наемника Итана Хантера Хертвека, сообщает ресурс TrackANaziMerc, который занимается мониторингом иностранцев, участвующих в конфликте на Украине. По информации канала, американец был убит под Авдеевкой.

Экс морской пехотинец ВМС США родился в городке Сими-Вэлли в штате Калифорния. К украинской стороне он присоединился в середине текущего года. Формально он числился военным медиком. Канал уточняет, что когда впервые написал об этом наемнике, тот узнал об этом и присоединился к чату, где высмеивал военнослужащих российской армии.

Ранее ВС РФ ликвидировали группу спецназа ВСУ во главе с Вадимом Рубаном под Марьинкой и уничтожили азербайджанского наемника в составе ВСУ Васифа Агаджанова. Аналитики считают, что ВСУ начали активно вербовать иностранных военнослужащих на фоне провала летнего контрнаступления. Эксперты пояснили, что армия понесла огромные потери, которые компенсировала за счет персонала из других стран.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что с начала специальной военной операции были уничтожены более 5800 наемников. В том числе 1427 — из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании. Он добавил, что на территории Украины российскими бойцами были ликвидированы более 100 военных преступников.