Стало известно, когда и почему ВСУ начали вербовку иностранных наемников MWM: ВСУ вербуют иностранных наемников из-за провала контрнаступления

Фото: МО Украины

Вооруженные Силы Украины (ВСУ) начали активно вербовать иностранных военнослужащих на фоне провала летнего контрнаступления, сообщает издание Military Watch Magazine. Аналитики пояснили, что армия понесла огромные потери, которые компенсировали за счет персонала из других стран.

Потребность в иностранном персонале возросла в связи с тем, что украинские войска, по многочисленным сообщениям, несут огромные потери, особенно после начала неудачного многомесячного наступления, — отметили авторы материала.

Журналисты подчеркнули, что средняя продолжительность жизни украинского военнослужащего на передовой составляет четыре часа. Статистика смертности в подразделениях ВСУ — 80-90%.

Ранее сообщалось о двух грузинских наемниках из Иностранного легиона ВСУ, которые заблудились и случайно вышли на позиции ВС России под Кременной в ЛНР. Как оказалось, они были снайперами и шли менять на позициях бразильцев.

Накануне Минобороны РФ опубликовало видео признания другого наемника-снайпера из Грузии. Он рассказал, что ВСУ обещали ему платить по $300 за каждого убитого российского военнослужащего. Также ВС РФ ликвидировали на передовой троих военнослужащих ВСУ из Шри-Ланки.