Названо количество ликвидированных на Украине военных преступников Шойгу: на Украине ликвидировано свыше 100 военных преступников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские силы ликвидировали на Украине свыше 100 военных преступников, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства. Вместе с тем в ходе боевых действий нейтрализовано множество присоединившихся к ВСУ иностранных наемников, отметил министр.

На территории Украины ликвидировано 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость, — сообщил он.

По данным главы российского военного ведомства, с начала специальной военной операции уничтожены более 5800 наемников. В том числе 1427 — из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании.

Также Шойгу заявил, что Украина превратилась в страну-банкрот. По его словам, значительную часть бюджета страны составляют кредиты, которые еще нужно будет выплачивать. Он обратил внимание, что Киев получил от внешних спонсоров порядка $203 млрд. Это на $30 млрд больше, чем ВВП страны.

Вместе с этим, заметил Шойгу, Вооруженные силы Украины не смогли преодолеть тактическую зону обороны войск России во время своего летнего контрнаступления. По его словам, противник был остановлен и понес колоссальные потери. Таким образом, российские войска успешно решили задачу по фортификационному оборудованию рубежей обороны, подчеркнул министр.