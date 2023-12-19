Шойгу сообщил о новом статусе Украины Шойгу: Украина фактически превратилась в банкрота

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Сергей Шойгу

Украина превратилась в страну-банкрота, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу. По его словам, значительную часть бюджета страны составляют кредиты, которые еще нужно будет выплачивать.

Фактически это страна-банкрот, так как значительная часть этих средств — кредиты, подлежащие возврату, — подчеркнул Шойгу.

Министр обратил внимание, что Киев получил от внешних спонсоров порядка $203 млрд. По словам Шойгу, это на $30 млрд больше, чем ВВП страны.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что украинские власти могут прибегнуть к девальвации национальной валюты, увеличению налоговых сборов или вернуться к практике запуска печатного станка для гривны, если Запад не сможет дальше оказывать финансовую помощь Киеву. При этом чиновники осознают, что все эти варианты сопряжены с риском и негативными последствиями.

При этом в прошлом году Киев уже проводил допэмиссию гривны. Нацбанк Украины эмитировал почти 400 млрд гривен посредством покупки государственных облигаций в первые месяцы конфликта. Это способствовало росту инфляции. Украина также рассматривает поднятие налогов и таможенных сборов.