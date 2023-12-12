Стало известно о рискованных вариантах финансирования Украины Bloomberg: власти Украины могут увеличить налоги для финансирования ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинские власти могут прибегнуть к девальвации национальной валюты, увеличению налоговых сборов или вернуться к практике запуска печатного станка для гривны, если Запад не сможет дальше оказывать финансовую помощь Киеву, пишет Bloomberg. При этом чиновники осознают, что все эти варианты сопряжены с риском и негативными последствиями.

Если нехватка внешней помощи превысит несколько миллиардов долларов США, у властей останется только неприятный выбор, — подчеркнула главный экономист киевского инвестиционного банка Dragon Capital Елена Билан.

Отмечается, что в прошлом году Киев уже проводил допэмиссию гривны. НБУ эмитировал почти 400 млрд гривен посредством покупки государственных облигаций, в основном в первые месяцы конфликта. Это способствовало росту инфляции. Украина также рассматривает поднятие налогов и таможенных сборов.

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук ранее заявил, что Украина не сможет существовать без внешних вливаний. Политик пояснил, что пока Запад еще поддерживает «безумную политику» Киева, но ситуация может измениться. Он добавил, что Украина за это время успела превратиться в страну-банкрота.

Медведчук подчеркнул, что США воспринимали украинский конфликт исключительно как выгодную инвестицию и Вашингтон даже публично признавался в этом. По его словам, главной целью такой поддержки было разрушить отношения между Россией и Европой. По мнению Медведчука, Запад откажется от финансирования Украины, достигнув своих целей.