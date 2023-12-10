Российские военные ликвидировали азербайджанского наемника ВСУ в Клещеевке

Фото: МО Украины

Российские военные уничтожили азербайджанского наемника в составе ВСУ Васифа Агаджанова, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин. По словам аналитика, операция была проведена в ночь на 10 декабря в Клещеевке.

Также ВС РФ ликвидировали группу спецназа ВСУ во главе с Вадимом Рубаном под Марьинкой, отметил военный эксперт. А днем ранее на Купянском направлении ликвидировали наемника из Германии Рене Мюллера, воевавшего на стороне Киева. Известно, что военный родом из Лейпцига, а на Украину прибыл больше года назад, оставив жену и шестилетнего сына.

До этого российские военнослужащие уничтожили во время боевых действий у Артемовска командира спецназа ВСУ и двух его подчиненных — все трое были наемниками из Шри-Ланки. Их смерть уже подтвердил глава МИД Шри-Ланки Али Сабри. Кроме того, Минобороны РФ опубликовало видео признания другого наемника-снайпера из Грузии, который рассказал, что ВСУ обещали ему платить по $300 за каждого убитого российского военнослужащего.

Аналитики считают, что ВСУ начали активно вербовать иностранных военнослужащих на фоне провала летнего контрнаступления. Эксперты пояснили, что армия понесла огромные потери, которые компенсировала за счет персонала из других стран.