Военэксперт назвал самые сложные направления для ВСУ в зоне СВО Военэксперт Кнутов назвал Авдеевку самым сложным направлениеми для ВСУ

Фото: Edgar GutiÃrrez/Keystone Press Agency

Вооруженные силы Украины

Авдеевка, Марьинка и Артемовск — это самые сложные направления для украинских вооруженных сил, заявил военный эксперт, руководитель Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. По его словам, которые приводит Lenta.ru, в настоящее время на фронте для армии Украины складывается неблагоприятная обстановка. Командование ВСУ планирует решить все проблемы, мобилизовав еще 500 тысяч человек.

Украина планирует мобилизовать еще 500 тысяч человек, отремонтировать подбитую технику, получить что-то на Западе и перейти к контрнаступлению весной. Но ресурсов для этого нет, — заявил военэксперт.

Несмотря на то, что ситуация остается для ВСУ тяжелой на всей протяженности линии фронта, наиболее неблагоприятная обстановка для них складывается в трех населенных пунктах: в Авдеевке, в Марьинке и в Артемовске. Так, Авдеевка и Марьинка практически полностью взяты российской армией в кольцо, а в Артемовске были взяты все стратегические высоты. Единственной победой, которую Киев демонстрирует западным партнером, является создание плацдарма на левом берегу Днепра. Однако он не дает ВСУ никакого преимущества, считает Кнутов.

Плацдарм небольшой, расширить его не могут. Ситуация крайне тяжелая, что приводит к противоречиям в руководстве Украины. Здравомыслящие политики говорят о необходимости переговоров, — подытожил он.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что основной фронт украинских войск падет к весне 2024 года. По его словам, в этот период завершится организованное сопротивление Вооруженных сил Украины.