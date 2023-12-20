В Германии заявили о непригодности западного оружия для долгих конфликтов Журналист Репке назвал западные вооружения ВСУ непригодными для конфликта

Фото: U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Западные образцы вооружений, используемые украинской армией, оказались непригодны для длительного военного конфликта, заявил немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети Twitter (X). По его словам, речь идет, в частности, о самоходных артиллерийских установках, которые подходят только для коротких наземных операций. По словам Репке, артиллеристы ВСУ испытывают с ними проблемы.

Мои контакты в украинской армии рассказывают мне: не хватает не только 155-мм и 152-мм артиллерийских снарядов, но и просто больше ничего не работает, — заявил журналист.

С начала СВО страны Запада активно поставляют Украине различные образцы вооружений. Речь идет о САУ Paladin (США), Krab (Польша) и Caesar (Франция), а также о БМП Bradley, РСЗО HIMARS и буксируемых гаубицах М777 (США). Кроме того, украинские пехотинцы нередко используют американское стрелковое оружие.

Как сообщалось ранее, российские военные впервые взяли в качестве трофея американскую бронированную машину пехоты М2А2 ODS Bradley. Она была передана Украине западными партнерами. Подбитую бронемашину, использовавшуюся 47-й отдельной мотострелковой бригадой ВСУ, вывели в тыл.