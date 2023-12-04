Американская БМП Bradley впервые попала в руки российских солдат «Рыбарь»: российская армия впервые захватила БМП Bradley в качестве трофея

Фото: МО США

Российские военнослужащие впервые взяли в качестве трофея американскую бронированную машину пехоты М2А2 ODS Bradley, переданную Киеву западными партнерами, сообщает Telegram-канал «Рыбарь». По его данным, бронетехника была подбита на Авдеевском направлении, после чего выведена в тыл. Источники канала утверждают, что машина использовалась 47-й отдельной мотострелковой бригаде ВСУ.

БМП Bradley неоднократно поражались российскими подразделениями, однако вывезти их полностью не удавалось ни разу. Это обусловлено тем, что подбитые бронемашины чаще всего располагались на нейтральной полосе, что затрудняло их эвакуацию. Российские солдаты ограничивались вывозом отдельных комплектующих для дальнейшего изучения. Речь идет, в частности, об установленной на бронемашине оптике.

Отмечается, что бронемашина принадлежала 47-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Данное соединение участвовало в боях на Запорожском направлении, а затем было передислоцировано в район Авдеевки. С начала лета оно потеряло 42 машины данного типа.

Военный эксперт Юрий Кнутов ранее заявил, что главным оружием Вооруженных сил Украины в зоне СВО являются именно иностранные образцы бронетехники. По его словам, командование ВСУ делает большую ставку на танки Leopard, реактивную систему залпового огня HIMARS и самоходную артиллерию.